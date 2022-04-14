MixMarvel (MIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MixMarvel (MIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MixMarvel (MIX) Informatie Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Officiële website: https://www.mixmarvel.com/ Koop nu MIX!

MixMarvel (MIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MixMarvel (MIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Hoogste ooit: $ 0.146095 $ 0.146095 $ 0.146095 Laagste ooit: $ 0.00011485 $ 0.00011485 $ 0.00011485 Huidige prijs: $ 0.00011956 $ 0.00011956 $ 0.00011956 Meer informatie over MixMarvel (MIX) prijs

MixMarvel (MIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MixMarvel (MIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIX begrijpt, kun je de live prijs van MIX token verkennen!

Prijsvoorspelling van MIX Wil je weten waar je MIX naartoe gaat? Onze MIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!