BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Mitosis EOL BNB prijs vandaag is 945.53 USD. Volg realtime MIBNB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MIBNB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Mitosis EOL BNB prijs vandaag is 945.53 USD. Volg realtime MIBNB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MIBNB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MIBNB

MIBNB Prijsinformatie

Wat is MIBNB

MIBNB officiële website

MIBNB tokenomie

MIBNB Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Mitosis EOL BNB logo

Mitosis EOL BNB Prijs (MIBNB)

Niet genoteerd

1 MIBNB naar USD live prijs:

$945.53
$945.53$945.53
+1.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:34:39 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 878.23
$ 878.23$ 878.23
24u laag
$ 958.22
$ 958.22$ 958.22
24u hoog

$ 878.23
$ 878.23$ 878.23

$ 958.22
$ 958.22$ 958.22

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

+0.47%

+1.01%

-14.39%

-14.39%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) real-time prijs is $945.53. De afgelopen 24 uur werd er MIBNB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 878.23 en een hoogtepunt van $ 958.22, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIBNB hoogste prijs aller tijden is $ 1,341.21, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 824.92 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIBNB met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, +1.01% in de afgelopen 24 uur en -14.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marktinformatie

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

--
----

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

2.26K
2.26K 2.26K

2,264.668026231163
2,264.668026231163 2,264.668026231163

De huidige marktkapitalisatie van Mitosis EOL BNB is $ 2.14M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIBNB is 2.26K, met een totale voorraad van 2264.668026231163. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.14M.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mitosis EOL BNB naar USD $ +9.47.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mitosis EOL BNB naar USD $ -217.1016304520.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mitosis EOL BNB naar USD $ +96.2416220270.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mitosis EOL BNB naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +9.47+1.01%
30 dagen$ -217.1016304520-22.96%
60 dagen$ +96.2416220270+10.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Mitosis EOL BNB (MIBNB)?

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) hulpbron

Officiële website

Mitosis EOL BNB Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mitosis EOL BNB (MIBNB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mitosis EOL BNB (MIBNB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mitosis EOL BNB te bekijken.

Bekijk nu de Mitosis EOL BNB prijsvoorspelling !

MIBNB naar lokale valuta's

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mitosis EOL BNB (MIBNB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MIBNB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Hoeveel is Mitosis EOL BNB (MIBNB) vandaag waard?
De live MIBNB prijs in USD is 945.53 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MIBNB naar USD prijs?
De huidige prijs van MIBNB naar USD is $ 945.53. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mitosis EOL BNB?
De marktkapitalisatie van MIBNB is $ 2.14M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MIBNB?
De circulerende voorraad van MIBNB is 2.26K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MIBNB?
MIBNB bereikte een ATH-prijs van 1,341.21 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MIBNB?
MIBNB zag een ATL-prijs van 824.92 USD.
Wat is het handelsvolume van MIBNB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MIBNB is -- USD.
Zal MIBNB dit jaar hoger gaan?
MIBNB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MIBNB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:34:39 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,451.90
$102,451.90$102,451.90

-0.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.48
$3,331.48$3,331.48

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.95%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1601
$1.1601$1.1601

+55.19%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,451.90
$102,451.90$102,451.90

-0.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.48
$3,331.48$3,331.48

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.95%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2452
$2.2452$2.2452

-1.61%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16436
$0.16436$0.16436

+0.26%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04050
$0.04050$0.04050

+62.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00938
$0.00938$0.00938

+25.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00585
$0.00585$0.00585

-10.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07553
$0.07553$0.07553

+392.37%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2527
$0.2527$0.2527

+405.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046233
$0.0000000046233$0.0000000046233

+230.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1833
$0.1833$0.1833

+179.84%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008690
$0.000008690$0.000008690

+127.66%