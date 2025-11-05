Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 878.23 $ 878.23 $ 878.23 24u laag $ 958.22 $ 958.22 $ 958.22 24u hoog 24u laag $ 878.23$ 878.23 $ 878.23 24u hoog $ 958.22$ 958.22 $ 958.22 Hoogste prijs ooit $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Laagste prijs $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Prijswijziging (1u) +0.47% Prijswijziging (1D) +1.01% Prijswijziging (7D) -14.39% Prijswijziging (7D) -14.39%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) real-time prijs is $945.53. De afgelopen 24 uur werd er MIBNB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 878.23 en een hoogtepunt van $ 958.22, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIBNB hoogste prijs aller tijden is $ 1,341.21, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 824.92 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIBNB met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, +1.01% in de afgelopen 24 uur en -14.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Circulerende voorraad 2.26K 2.26K 2.26K Totale voorraad 2,264.668026231163 2,264.668026231163 2,264.668026231163

De huidige marktkapitalisatie van Mitosis EOL BNB is $ 2.14M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIBNB is 2.26K, met een totale voorraad van 2264.668026231163. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.14M.