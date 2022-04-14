MISATO (MISATO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MISATO (MISATO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MISATO (MISATO) Informatie MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio. Officiële website: https://misato.ai

MISATO (MISATO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MISATO (MISATO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 176.10K $ 176.10K $ 176.10K Totale voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Circulerende voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 176.10K $ 176.10K $ 176.10K Hoogste ooit: $ 0.01148479 $ 0.01148479 $ 0.01148479 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017636 $ 0.00017636 $ 0.00017636 Meer informatie over MISATO (MISATO) prijs

MISATO (MISATO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MISATO (MISATO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MISATO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MISATO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MISATO begrijpt, kun je de live prijs van MISATO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MISATO Wil je weten waar je MISATO naartoe gaat? Onze MISATO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MISATO token!

