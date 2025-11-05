mirrorstage (MS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0016399$ 0.0016399 $ 0.0016399 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) -3.90% Prijswijziging (7D) -29.64% Prijswijziging (7D) -29.64%

mirrorstage (MS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MS hoogste prijs aller tijden is $ 0.0016399, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MS met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -3.90% in de afgelopen 24 uur en -29.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

mirrorstage (MS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 204.62K$ 204.62K $ 204.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 204.62K$ 204.62K $ 204.62K Circulerende voorraad 999.67M 999.67M 999.67M Totale voorraad 999,666,465.516351 999,666,465.516351 999,666,465.516351

De huidige marktkapitalisatie van mirrorstage is $ 204.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MS is 999.67M, met een totale voorraad van 999666465.516351. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 204.62K.