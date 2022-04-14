Miraya 7f (M7F) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Miraya 7f (M7F), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Miraya 7f (M7F) Informatie Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya's official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign's success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Officiële website: https://www.miraya7f.com Whitepaper: https://docs.miraya7f.com Koop nu M7F!

Miraya 7f (M7F) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Miraya 7f (M7F), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Totale voorraad: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M Circulerende voorraad: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Hoogste ooit: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Miraya 7f (M7F) prijs

Miraya 7f (M7F) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Miraya 7f (M7F) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal M7F tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel M7F tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van M7F begrijpt, kun je de live prijs van M7F token verkennen!

Prijsvoorspelling van M7F Wil je weten waar je M7F naartoe gaat? Onze M7F prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van M7F token!

