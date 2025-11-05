Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.82% Prijswijziging (1D) -19.69% Prijswijziging (7D) -36.86% Prijswijziging (7D) -36.86%

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MIRAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIRAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIRAI met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, -19.69% in de afgelopen 24 uur en -36.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mirai The WhiteRabbit is $ 24.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIRAI is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.49K.