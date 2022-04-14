Miracle Play (MPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Miracle Play (MPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Miracle Play (MPT) Informatie Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Officiële website: https://miracleplay.gg/ Whitepaper: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Koop nu MPT!

Miracle Play (MPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Miracle Play (MPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 831.29M $ 831.29M $ 831.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.02M $ 27.02M $ 27.02M Hoogste ooit: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Laagste ooit: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Huidige prijs: $ 0.00900624 $ 0.00900624 $ 0.00900624 Meer informatie over Miracle Play (MPT) prijs

Miracle Play (MPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Miracle Play (MPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MPT begrijpt, kun je de live prijs van MPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van MPT Wil je weten waar je MPT naartoe gaat? Onze MPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MPT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!