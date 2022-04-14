MintSwapToken (MST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MintSwapToken (MST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MintSwapToken (MST) Informatie MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi's best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Officiële website: https://www.mintswap.finance/ Whitepaper: https://docs.mintswap.finance/

MintSwapToken (MST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MintSwapToken (MST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 70.23M $ 70.23M $ 70.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K Hoogste ooit: $ 0.01026413 $ 0.01026413 $ 0.01026413 Laagste ooit: $ 0.00003919 $ 0.00003919 $ 0.00003919 Huidige prijs: $ 0.00020105 $ 0.00020105 $ 0.00020105 Meer informatie over MintSwapToken (MST) prijs

MintSwapToken (MST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MintSwapToken (MST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MST begrijpt, kun je de live prijs van MST token verkennen!

