Mintra (MINT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MINT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MINT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00898646, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MINT met -0.57% veranderd in het afgelopen uur, +11.30% in de afgelopen 24 uur en -12.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mintra (MINT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 202.93K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 202.93K Circulerende voorraad 2.38B Totale voorraad 2,378,194,230.391

De huidige marktkapitalisatie van Mintra is $ 202.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MINT is 2.38B, met een totale voorraad van 2378194230.391. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 202.93K.