Mintana (MINT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.88% Prijswijziging (1D) -2.61% Prijswijziging (7D) -19.89% Prijswijziging (7D) -19.89%

Mintana (MINT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MINT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MINT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MINT met -0.88% veranderd in het afgelopen uur, -2.61% in de afgelopen 24 uur en -19.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mintana (MINT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Circulerende voorraad 999.66M 999.66M 999.66M Totale voorraad 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

De huidige marktkapitalisatie van Mintana is $ 14.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MINT is 999.66M, met een totale voorraad van 999659389.019294. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.97K.