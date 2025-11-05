Mint Blockchain (MINT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00256301 $ 0.00256301 $ 0.00256301 24u laag $ 0.00276967 $ 0.00276967 $ 0.00276967 24u hoog 24u laag $ 0.00256301$ 0.00256301 $ 0.00256301 24u hoog $ 0.00276967$ 0.00276967 $ 0.00276967 Hoogste prijs ooit $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Laagste prijs $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Prijswijziging (1u) -0.83% Prijswijziging (1D) -3.82% Prijswijziging (7D) -5.93% Prijswijziging (7D) -5.93%

Mint Blockchain (MINT) real-time prijs is $0.00255099. De afgelopen 24 uur werd er MINT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00256301 en een hoogtepunt van $ 0.00276967, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MINT hoogste prijs aller tijden is $ 0.079854, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00144984 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MINT met -0.83% veranderd in het afgelopen uur, -3.82% in de afgelopen 24 uur en -5.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mint Blockchain (MINT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 501.05K$ 501.05K $ 501.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Circulerende voorraad 195.95M 195.95M 195.95M Totale voorraad 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

De huidige marktkapitalisatie van Mint Blockchain is $ 501.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MINT is 195.95M, met een totale voorraad van 999999999.5153956. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.56M.