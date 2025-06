Wat is Minetendo (MINE)?

Minetendo is a decentralized mining ecosystem built on Abstract Chain, where users can mine and own the $MINE token by acquiring Miners and placing them in Factories. The project simulates a real-world resource economy involving energy and space, offering a strategic, gamified, and rewarding experience for participants. By combining the simplicity of mining with engaging economic simulation, Minetendo aims to make decentralized finance accessible and entertaining to a wide audience. Whether you’re a seasoned crypto miner or a newcomer, the ecosystem is designed to reward thoughtful strategy, long-term participation, and community involvement.

