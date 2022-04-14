Minerva Wallet (MIVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Minerva Wallet (MIVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Minerva Wallet (MIVA) Informatie The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Officiële website: https://minerva.digital/

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Minerva Wallet (MIVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.24K $ 25.24K $ 25.24K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Hoogste ooit: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Laagste ooit: $ 0.00182931 $ 0.00182931 $ 0.00182931 Huidige prijs: $ 0.00185108 $ 0.00185108 $ 0.00185108 Meer informatie over Minerva Wallet (MIVA) prijs

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Minerva Wallet (MIVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIVA begrijpt, kun je de live prijs van MIVA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MIVA Wil je weten waar je MIVA naartoe gaat? Onze MIVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIVA token!

