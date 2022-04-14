Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mineral Vault I Security Token (MNRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Informatie Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Officiële website: https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mineral Vault I Security Token (MNRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M Hoogste ooit: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Laagste ooit: $ 0.974445 $ 0.974445 $ 0.974445 Huidige prijs: $ 0.996196 $ 0.996196 $ 0.996196 Meer informatie over Mineral Vault I Security Token (MNRL) prijs

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mineral Vault I Security Token (MNRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MNRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MNRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MNRL begrijpt, kun je de live prijs van MNRL token verkennen!

