Mineral Vault I Security Token Prijs (MNRL)

1 MNRL naar USD live prijs:

$0.995762
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Mineral Vault I Security Token (MNRL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:05 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.991638
24u laag
$ 0.996744
24u hoog

$ 0.991638
$ 0.996744
$ 1.008
$ 0.974445
--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) real-time prijs is $0.995762. De afgelopen 24 uur werd er MNRL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.991638 en een hoogtepunt van $ 0.996744, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MNRL hoogste prijs aller tijden is $ 1.008, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.974445 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MNRL met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.08% in de afgelopen 24 uur en -0.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Marktinformatie

$ 2.27M
--
$ 9.96M
2.28M
10,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Mineral Vault I Security Token is $ 2.27M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MNRL is 2.28M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mineral Vault I Security Token naar USD $ -0.0008424474659595.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mineral Vault I Security Token naar USD $ -0.0006021372.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mineral Vault I Security Token naar USD $ -0.0046807784.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mineral Vault I Security Token naar USD $ -0.0048803322908362.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0008424474659595-0.08%
30 dagen$ -0.0006021372-0.06%
60 dagen$ -0.0046807784-0.47%
90 dagen$ -0.0048803322908362-0.48%

Wat is Mineral Vault I Security Token (MNRL)?

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) hulpbron

Officiële website

Mineral Vault I Security Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mineral Vault I Security Token (MNRL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mineral Vault I Security Token te bekijken.

Bekijk nu de Mineral Vault I Security Token prijsvoorspelling !

MNRL naar lokale valuta's

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mineral Vault I Security Token (MNRL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MNRL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Hoeveel is Mineral Vault I Security Token (MNRL) vandaag waard?
De live MNRL prijs in USD is 0.995762 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MNRL naar USD prijs?
De huidige prijs van MNRL naar USD is $ 0.995762. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mineral Vault I Security Token?
De marktkapitalisatie van MNRL is $ 2.27M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MNRL?
De circulerende voorraad van MNRL is 2.28M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MNRL?
MNRL bereikte een ATH-prijs van 1.008 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MNRL?
MNRL zag een ATL-prijs van 0.974445 USD.
Wat is het handelsvolume van MNRL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MNRL is -- USD.
Zal MNRL dit jaar hoger gaan?
MNRL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MNRL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.