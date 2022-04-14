Mineable (MNB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mineable (MNB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mineable (MNB) Informatie What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Officiële website: https://mineable.io Whitepaper: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/

Mineable (MNB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mineable (MNB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.00K $ 24.00K $ 24.00K Totale voorraad: $ 682.29M $ 682.29M $ 682.29M Circulerende voorraad: $ 599.90M $ 599.90M $ 599.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.30K $ 27.30K $ 27.30K Hoogste ooit: $ 0.124163 $ 0.124163 $ 0.124163 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mineable (MNB) prijs

Mineable (MNB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mineable (MNB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MNB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MNB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MNB begrijpt, kun je de live prijs van MNB token verkennen!

Prijsvoorspelling van MNB

