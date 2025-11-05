Mine Blue (MB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03996904 $ 0.03996904 $ 0.03996904 24u laag $ 0.04727502 $ 0.04727502 $ 0.04727502 24u hoog 24u laag $ 0.03996904$ 0.03996904 $ 0.03996904 24u hoog $ 0.04727502$ 0.04727502 $ 0.04727502 Hoogste prijs ooit $ 0.065992$ 0.065992 $ 0.065992 Laagste prijs $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) +7.37% Prijswijziging (7D) -16.07% Prijswijziging (7D) -16.07%

Mine Blue (MB) real-time prijs is $0.04293275. De afgelopen 24 uur werd er MB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03996904 en een hoogtepunt van $ 0.04727502, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MB hoogste prijs aller tijden is $ 0.065992, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01399899 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MB met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +7.37% in de afgelopen 24 uur en -16.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mine Blue (MB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 61.73M$ 61.73M $ 61.73M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 429.33M$ 429.33M $ 429.33M Circulerende voorraad 1.44B 1.44B 1.44B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mine Blue is $ 61.73M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MB is 1.44B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 429.33M.