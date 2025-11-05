BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Mine Blue prijs vandaag is 0.04293275 USD. Volg realtime MB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Mine Blue prijs vandaag is 0.04293275 USD. Volg realtime MB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MB

MB Prijsinformatie

Wat is MB

MB whitepaper

MB officiële website

MB tokenomie

MB Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Mine Blue logo

Mine Blue Prijs (MB)

Niet genoteerd

1 MB naar USD live prijs:

$0.04293235
$0.04293235$0.04293235
+7.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Mine Blue (MB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:53 (UTC+8)

Mine Blue (MB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03996904
$ 0.03996904$ 0.03996904
24u laag
$ 0.04727502
$ 0.04727502$ 0.04727502
24u hoog

$ 0.03996904
$ 0.03996904$ 0.03996904

$ 0.04727502
$ 0.04727502$ 0.04727502

$ 0.065992
$ 0.065992$ 0.065992

$ 0.01399899
$ 0.01399899$ 0.01399899

+0.02%

+7.37%

-16.07%

-16.07%

Mine Blue (MB) real-time prijs is $0.04293275. De afgelopen 24 uur werd er MB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03996904 en een hoogtepunt van $ 0.04727502, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MB hoogste prijs aller tijden is $ 0.065992, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01399899 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MB met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +7.37% in de afgelopen 24 uur en -16.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mine Blue (MB) Marktinformatie

$ 61.73M
$ 61.73M$ 61.73M

--
----

$ 429.33M
$ 429.33M$ 429.33M

1.44B
1.44B 1.44B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mine Blue is $ 61.73M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MB is 1.44B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 429.33M.

Mine Blue (MB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mine Blue naar USD $ +0.00294816.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mine Blue naar USD $ +0.0129174641.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mine Blue naar USD $ +0.0799470830.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mine Blue naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00294816+7.37%
30 dagen$ +0.0129174641+30.09%
60 dagen$ +0.0799470830+186.21%
90 dagen$ 0--

Wat is Mine Blue (MB)?

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mine Blue (MB) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Mine Blue Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mine Blue (MB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mine Blue (MB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mine Blue te bekijken.

Bekijk nu de Mine Blue prijsvoorspelling !

MB naar lokale valuta's

Mine Blue (MB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mine Blue (MB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mine Blue (MB)

Hoeveel is Mine Blue (MB) vandaag waard?
De live MB prijs in USD is 0.04293275 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MB naar USD prijs?
De huidige prijs van MB naar USD is $ 0.04293275. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mine Blue?
De marktkapitalisatie van MB is $ 61.73M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MB?
De circulerende voorraad van MB is 1.44B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MB?
MB bereikte een ATH-prijs van 0.065992 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MB?
MB zag een ATL-prijs van 0.01399899 USD.
Wat is het handelsvolume van MB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MB is -- USD.
Zal MB dit jaar hoger gaan?
MB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:53 (UTC+8)

Mine Blue (MB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,430.00
$102,430.00$102,430.00

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.49
$3,331.49$3,331.49

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$158.42
$158.42$158.42

-1.89%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1550
$1.1550$1.1550

+54.51%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,430.00
$102,430.00$102,430.00

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.49
$3,331.49$3,331.49

-5.01%

Solana logo

Solana

SOL

$158.42
$158.42$158.42

-1.89%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2447
$2.2447$2.2447

-1.63%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

+0.30%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03964
$0.03964$0.03964

+58.56%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00940
$0.00940$0.00940

+25.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00585
$0.00585$0.00585

-10.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07601
$0.07601$0.07601

+395.50%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2530
$0.2530$0.2530

+406.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046233
$0.0000000046233$0.0000000046233

+230.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1827
$0.1827$0.1827

+178.93%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008656
$0.000008656$0.000008656

+126.77%