MindWaveDAO (NILA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MindWaveDAO (NILA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MindWaveDAO (NILA) Informatie MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Officiële website: https://www.mindwavedao.com/ Whitepaper: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf Koop nu NILA!

MindWaveDAO (NILA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MindWaveDAO (NILA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.12M $ 53.12M $ 53.12M Totale voorraad: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Circulerende voorraad: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.62M $ 66.62M $ 66.62M Hoogste ooit: $ 0.39007 $ 0.39007 $ 0.39007 Laagste ooit: $ 0.03000714 $ 0.03000714 $ 0.03000714 Huidige prijs: $ 0.063027 $ 0.063027 $ 0.063027 Meer informatie over MindWaveDAO (NILA) prijs

MindWaveDAO (NILA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MindWaveDAO (NILA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NILA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NILA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NILA begrijpt, kun je de live prijs van NILA token verkennen!

Prijsvoorspelling van NILA Wil je weten waar je NILA naartoe gaat? Onze NILA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NILA token!

