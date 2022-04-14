MindAI (MDAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MindAI (MDAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MindAI (MDAI) Informatie Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth. Officiële website: https://mindaiproject.com Whitepaper: https://docs.mindaiproject.com

MindAI (MDAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MindAI (MDAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.73K $ 39.73K $ 39.73K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 922.48K $ 922.48K $ 922.48K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.07K $ 43.07K $ 43.07K Hoogste ooit: $ 32.06 $ 32.06 $ 32.06 Laagste ooit: $ 0.04290242 $ 0.04290242 $ 0.04290242 Huidige prijs: $ 0.04306684 $ 0.04306684 $ 0.04306684 Meer informatie over MindAI (MDAI) prijs

MindAI (MDAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MindAI (MDAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MDAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MDAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MDAI begrijpt, kun je de live prijs van MDAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MDAI Wil je weten waar je MDAI naartoe gaat? Onze MDAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MDAI token!

