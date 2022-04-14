MILKBAG (MILKBAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MILKBAG (MILKBAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MILKBAG (MILKBAG) Informatie Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation.

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MILKBAG (MILKBAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.02K $ 112.02K $ 112.02K Totale voorraad: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Circulerende voorraad: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 112.02K $ 112.02K $ 112.02K Hoogste ooit: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012114 $ 0.00012114 $ 0.00012114 Meer informatie over MILKBAG (MILKBAG) prijs

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MILKBAG (MILKBAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MILKBAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MILKBAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MILKBAG begrijpt, kun je de live prijs van MILKBAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van MILKBAG Wil je weten waar je MILKBAG naartoe gaat? Onze MILKBAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MILKBAG token!

