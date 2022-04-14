MILEI Solana (MILEI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MILEI Solana (MILEI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MILEI Solana (MILEI) Informatie MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Officiële website: https://mileicoin.web.app/ Whitepaper: https://mileicoin.web.app/ Koop nu MILEI!

MILEI Solana (MILEI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MILEI Solana (MILEI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Totale voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Circulerende voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MILEI Solana (MILEI) prijs

MILEI Solana (MILEI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MILEI Solana (MILEI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MILEI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MILEI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MILEI begrijpt, kun je de live prijs van MILEI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MILEI Wil je weten waar je MILEI naartoe gaat? Onze MILEI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MILEI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!