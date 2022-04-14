Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mikawa Inu (SHIKOKU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mikawa Inu (SHIKOKU) Informatie Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn't just here for laughs. It's here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Officiële website: https://www.mikawainu.com/ Whitepaper: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper

Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mikawa Inu (SHIKOKU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 104.83K $ 104.83K $ 104.83K Totale voorraad: $ 998.86T $ 998.86T $ 998.86T Circulerende voorraad: $ 998.86T $ 998.86T $ 998.86T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 104.83K $ 104.83K $ 104.83K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mikawa Inu (SHIKOKU) prijs

Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mikawa Inu (SHIKOKU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIKOKU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIKOKU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIKOKU begrijpt, kun je de live prijs van SHIKOKU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHIKOKU Wil je weten waar je SHIKOKU naartoe gaat? Onze SHIKOKU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIKOKU token!

