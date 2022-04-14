Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Informatie Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Officiële website: https://miharu.wtf/ Koop nu $MIHARU!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Totale voorraad: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Circulerende voorraad: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Hoogste ooit: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) prijs

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $MIHARU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $MIHARU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $MIHARU begrijpt, kun je de live prijs van $MIHARU token verkennen!

Prijsvoorspelling van $MIHARU Wil je weten waar je $MIHARU naartoe gaat? Onze $MIHARU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $MIHARU token!

