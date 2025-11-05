MightFly (MIGHTFLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -2.51% Prijswijziging (7D) -32.39% Prijswijziging (7D) -32.39%

MightFly (MIGHTFLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MIGHTFLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIGHTFLY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00586293, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIGHTFLY met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -2.51% in de afgelopen 24 uur en -32.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MightFly (MIGHTFLY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Circulerende voorraad 999.85M 999.85M 999.85M Totale voorraad 999,854,808.204407 999,854,808.204407 999,854,808.204407

De huidige marktkapitalisatie van MightFly is $ 15.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIGHTFLY is 999.85M, met een totale voorraad van 999854808.204407. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.43K.