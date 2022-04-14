Midnight (NIGHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midnight (NIGHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midnight (NIGHT) Informatie Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Officiële website: https://www.midnight.io/ Whitepaper: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2

Midnight (NIGHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midnight (NIGHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 105.48K $ 105.48K $ 105.48K Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 508.55K $ 508.55K $ 508.55K Hoogste ooit: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Laagste ooit: $ 0.000161 $ 0.000161 $ 0.000161 Huidige prijs: $ 0.00016952 $ 0.00016952 $ 0.00016952 Meer informatie over Midnight (NIGHT) prijs

Midnight (NIGHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midnight (NIGHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIGHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIGHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIGHT begrijpt, kun je de live prijs van NIGHT token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIGHT Wil je weten waar je NIGHT naartoe gaat? Onze NIGHT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIGHT token!

