BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Midas The Minotaur prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MIDAS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MIDAS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Midas The Minotaur prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MIDAS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MIDAS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MIDAS

MIDAS Prijsinformatie

Wat is MIDAS

MIDAS whitepaper

MIDAS officiële website

MIDAS tokenomie

MIDAS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Midas The Minotaur logo

Midas The Minotaur Prijs (MIDAS)

Niet genoteerd

1 MIDAS naar USD live prijs:

$0.00050424
$0.00050424$0.00050424
-4.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Midas The Minotaur (MIDAS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:37 (UTC+8)

Midas The Minotaur (MIDAS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-4.58%

-9.03%

-9.03%

Midas The Minotaur (MIDAS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MIDAS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIDAS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIDAS met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -4.58% in de afgelopen 24 uur en -9.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas The Minotaur (MIDAS) Marktinformatie

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

--
----

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

8.89B
8.89B 8.89B

8,888,888,888.0
8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

De huidige marktkapitalisatie van Midas The Minotaur is $ 4.48M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIDAS is 8.89B, met een totale voorraad van 8888888888.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.48M.

Midas The Minotaur (MIDAS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Midas The Minotaur naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Midas The Minotaur naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Midas The Minotaur naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Midas The Minotaur naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.58%
30 dagen$ 0-34.50%
60 dagen$ 0+27.88%
90 dagen$ 0--

Wat is Midas The Minotaur (MIDAS)?

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Midas The Minotaur (MIDAS) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Midas The Minotaur Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Midas The Minotaur (MIDAS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Midas The Minotaur (MIDAS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Midas The Minotaur te bekijken.

Bekijk nu de Midas The Minotaur prijsvoorspelling !

MIDAS naar lokale valuta's

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Midas The Minotaur (MIDAS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MIDAS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Midas The Minotaur (MIDAS)

Hoeveel is Midas The Minotaur (MIDAS) vandaag waard?
De live MIDAS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MIDAS naar USD prijs?
De huidige prijs van MIDAS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Midas The Minotaur?
De marktkapitalisatie van MIDAS is $ 4.48M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MIDAS?
De circulerende voorraad van MIDAS is 8.89B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MIDAS?
MIDAS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MIDAS?
MIDAS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MIDAS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MIDAS is -- USD.
Zal MIDAS dit jaar hoger gaan?
MIDAS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MIDAS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:37 (UTC+8)

Midas The Minotaur (MIDAS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,431.51
$102,431.51$102,431.51

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.14
$3,331.14$3,331.14

-5.02%

Solana logo

Solana

SOL

$158.37
$158.37$158.37

-1.92%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1605
$1.1605$1.1605

+55.25%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,431.51
$102,431.51$102,431.51

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,331.14
$3,331.14$3,331.14

-5.02%

Solana logo

Solana

SOL

$158.37
$158.37$158.37

-1.92%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2451
$2.2451$2.2451

-1.62%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16431
$0.16431$0.16431

+0.23%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04050
$0.04050$0.04050

+62.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00899
$0.00899$0.00899

+19.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00584
$0.00584$0.00584

-10.15%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2543
$0.2543$0.2543

+408.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07900
$0.07900$0.07900

+414.99%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046233
$0.0000000046233$0.0000000046233

+230.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1847
$0.1847$0.1847

+181.98%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008656
$0.000008656$0.000008656

+126.77%