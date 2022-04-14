Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midas of DeFi (MIDAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midas of DeFi (MIDAS) Informatie The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Officiële website: https://midasofdefi.xyz

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas of DeFi (MIDAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.61K $ 13.61K $ 13.61K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.61K $ 13.61K $ 13.61K Hoogste ooit: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013613 $ 0.00013613 $ 0.00013613 Meer informatie over Midas of DeFi (MIDAS) prijs

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas of DeFi (MIDAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIDAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIDAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIDAS begrijpt, kun je de live prijs van MIDAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MIDAS Wil je weten waar je MIDAS naartoe gaat? Onze MIDAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIDAS token!

