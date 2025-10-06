Midas mTBILL (MTBILL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.039 24u hoog $ 1.039 Hoogste prijs ooit $ 1.039 Laagste prijs $ 0.937036 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) real-time prijs is $1.039. De afgelopen 24 uur werd er MTBILL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.039 en een hoogtepunt van $ 1.039, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MTBILL hoogste prijs aller tijden is $ 1.039, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.937036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MTBILL met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.84M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.84M Circulerende voorraad 20.05M Totale voorraad 20,050,643.61313466

De huidige marktkapitalisatie van Midas mTBILL is $ 20.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MTBILL is 20.05M, met een totale voorraad van 20050643.61313466. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.84M.