De live Midas mTBILL prijs vandaag is 1.039 USD. Volg realtime MTBILL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MTBILL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Midas mTBILL Prijs (MTBILL)

1 MTBILL naar USD live prijs:

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
USD
Midas mTBILL (MTBILL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:53:23 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24u laag
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24u hoog

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) real-time prijs is $1.039. De afgelopen 24 uur werd er MTBILL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.039 en een hoogtepunt van $ 1.039, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MTBILL hoogste prijs aller tijden is $ 1.039, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.937036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MTBILL met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Marktinformatie

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,643.61313466
20,050,643.61313466 20,050,643.61313466

De huidige marktkapitalisatie van Midas mTBILL is $ 20.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MTBILL is 20.05M, met een totale voorraad van 20050643.61313466. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.84M.

Midas mTBILL (MTBILL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Midas mTBILL naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Midas mTBILL naar USD $ +0.0033858932.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Midas mTBILL naar USD $ +0.0062191423.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Midas mTBILL naar USD $ +0.00926195.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ +0.0033858932+0.33%
60 dagen$ +0.0062191423+0.60%
90 dagen$ +0.00926195+0.90%

Wat is Midas mTBILL (MTBILL)?

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

Midas mTBILL (MTBILL) hulpbron

Officiële website

Midas mTBILL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Midas mTBILL (MTBILL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Midas mTBILL (MTBILL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Midas mTBILL te bekijken.

Bekijk nu de Midas mTBILL prijsvoorspelling !

MTBILL naar lokale valuta's

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Midas mTBILL (MTBILL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MTBILL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Midas mTBILL (MTBILL)

Hoeveel is Midas mTBILL (MTBILL) vandaag waard?
De live MTBILL prijs in USD is 1.039 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MTBILL naar USD prijs?
De huidige prijs van MTBILL naar USD is $ 1.039. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Midas mTBILL?
De marktkapitalisatie van MTBILL is $ 20.84M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MTBILL?
De circulerende voorraad van MTBILL is 20.05M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MTBILL?
MTBILL bereikte een ATH-prijs van 1.039 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MTBILL?
MTBILL zag een ATL-prijs van 0.937036 USD.
Wat is het handelsvolume van MTBILL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MTBILL is -- USD.
Zal MTBILL dit jaar hoger gaan?
MTBILL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MTBILL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:53:23 (UTC+8)

