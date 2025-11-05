BeursDEX+
De live Midas msyrupUSDp prijs vandaag is 1.01 USD. Volg realtime MSYRUPUSDP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSYRUPUSDP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MSYRUPUSDP

MSYRUPUSDP Prijsinformatie

Wat is MSYRUPUSDP

MSYRUPUSDP whitepaper

MSYRUPUSDP officiële website

MSYRUPUSDP tokenomie

MSYRUPUSDP Prijsvoorspelling

Midas msyrupUSDp logo

Midas msyrupUSDp Prijs (MSYRUPUSDP)

Niet genoteerd

1 MSYRUPUSDP naar USD live prijs:

0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:33:30 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

0.00%

+0.10%

+0.19%

+0.19%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) real-time prijs is $1.01. De afgelopen 24 uur werd er MSYRUPUSDP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.009 en een hoogtepunt van $ 1.01, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSYRUPUSDP hoogste prijs aller tijden is $ 1.01, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSYRUPUSDP met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en +0.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Marktinformatie

--
De huidige marktkapitalisatie van Midas msyrupUSDp is $ 202.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSYRUPUSDP is 200.00M, met een totale voorraad van 199999099.5219583. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 202.02M.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Midas msyrupUSDp naar USD $ +0.0009895.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Midas msyrupUSDp naar USD $ +0.0072002900.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Midas msyrupUSDp naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Midas msyrupUSDp naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0009895+0.10%
30 dagen$ +0.0072002900+0.71%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Midas msyrupUSDp Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Midas msyrupUSDp te bekijken.

Bekijk nu de Midas msyrupUSDp prijsvoorspelling !

MSYRUPUSDP naar lokale valuta's

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MSYRUPUSDP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Hoeveel is Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) vandaag waard?
De live MSYRUPUSDP prijs in USD is 1.01 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MSYRUPUSDP naar USD prijs?
De huidige prijs van MSYRUPUSDP naar USD is $ 1.01. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Midas msyrupUSDp?
De marktkapitalisatie van MSYRUPUSDP is $ 202.02M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MSYRUPUSDP?
De circulerende voorraad van MSYRUPUSDP is 200.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP bereikte een ATH-prijs van 1.01 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MSYRUPUSDP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MSYRUPUSDP is -- USD.
Zal MSYRUPUSDP dit jaar hoger gaan?
MSYRUPUSDP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MSYRUPUSDP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

