Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Officiële website: https://midas.app/mre7yield Whitepaper: https://docs.midas.app/

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Totale voorraad: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Circulerende voorraad: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Hoogste ooit: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Laagste ooit: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Huidige prijs: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Meer informatie over Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) prijs

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MRE7YIELD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MRE7YIELD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MRE7YIELD begrijpt, kun je de live prijs van MRE7YIELD token verkennen!

Wil je weten waar je MRE7YIELD naartoe gaat? Onze MRE7YIELD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

