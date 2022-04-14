Midas mMEV (MMEV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midas mMEV (MMEV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midas mMEV (MMEV) Informatie mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield. mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield. Officiële website: https://midas.app/mmev Whitepaper: https://docs.midas.app/ Koop nu MMEV!

Midas mMEV (MMEV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas mMEV (MMEV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 294.20K $ 294.20K $ 294.20K Totale voorraad: $ 60.55M $ 60.55M $ 60.55M Circulerende voorraad: $ 275.88K $ 275.88K $ 275.88K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.86M $ 68.86M $ 68.86M Hoogste ooit: $ 1.069 $ 1.069 $ 1.069 Laagste ooit: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Huidige prijs: $ 1.069 $ 1.069 $ 1.069 Meer informatie over Midas mMEV (MMEV) prijs

Midas mMEV (MMEV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas mMEV (MMEV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMEV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMEV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMEV begrijpt, kun je de live prijs van MMEV token verkennen!

