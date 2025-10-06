De live Midas mMEV prijs vandaag is 1.073 USD. Volg realtime MMEV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMEV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Midas mMEV prijs vandaag is 1.073 USD. Volg realtime MMEV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMEV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Midas mMEV Prijs (MMEV)

1 MMEV naar USD live prijs:

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Midas mMEV (MMEV) live prijsgrafiek
Midas mMEV (MMEV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24u laag
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24u hoog

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) real-time prijs is $1.073. De afgelopen 24 uur werd er MMEV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.073 en een hoogtepunt van $ 1.073, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMEV hoogste prijs aller tijden is $ 1.073, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.011 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMEV met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Marktinformatie

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,089,626.10482451
59,089,626.10482451 59,089,626.10482451

De huidige marktkapitalisatie van Midas mMEV is $ 294.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMEV is 275.88K, met een totale voorraad van 59089626.10482451. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Midas mMEV naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Midas mMEV naar USD $ +0.0096993835.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Midas mMEV naar USD $ +0.0210686769.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Midas mMEV naar USD $ +0.03129241.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ +0.0096993835+0.90%
60 dagen$ +0.0210686769+1.96%
90 dagen$ +0.03129241+3.00%

Wat is Midas mMEV (MMEV)?

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

Midas mMEV (MMEV) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Midas mMEV Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Midas mMEV (MMEV) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Midas mMEV (MMEV) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Midas mMEV te bekijken.

Bekijk nu de Midas mMEV prijsvoorspelling !

MMEV naar lokale valuta's

Midas mMEV (MMEV) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Midas mMEV (MMEV) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MMEV token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Midas mMEV (MMEV)

Hoeveel is Midas mMEV (MMEV) vandaag waard?
De live MMEV prijs in USD is 1.073 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MMEV naar USD prijs?
De huidige prijs van MMEV naar USD is $ 1.073. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Midas mMEV?
De marktkapitalisatie van MMEV is $ 294.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MMEV?
De circulerende voorraad van MMEV is 275.88K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MMEV?
MMEV bereikte een ATH-prijs van 1.073 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MMEV?
MMEV zag een ATL-prijs van 1.011 USD.
Wat is het handelsvolume van MMEV?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MMEV is -- USD.
Zal MMEV dit jaar hoger gaan?
MMEV kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MMEV prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.