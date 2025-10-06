Midas mMEV (MMEV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24u laag $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24u hoog 24u laag $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24u hoog $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Hoogste prijs ooit $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Laagste prijs $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) +0.17% Prijswijziging (7D) +0.17%

Midas mMEV (MMEV) real-time prijs is $1.073. De afgelopen 24 uur werd er MMEV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.073 en een hoogtepunt van $ 1.073, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMEV hoogste prijs aller tijden is $ 1.073, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.011 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMEV met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Circulerende voorraad 275.88K 275.88K 275.88K Totale voorraad 59,089,626.10482451 59,089,626.10482451 59,089,626.10482451

De huidige marktkapitalisatie van Midas mMEV is $ 294.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMEV is 275.88K, met een totale voorraad van 59089626.10482451. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 68.86M.