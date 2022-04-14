Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midas mEDGE (MEDGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midas mEDGE (MEDGE) Informatie mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. Officiële website: https://midas.app/medge Whitepaper: https://docs.midas.app/ Koop nu MEDGE!

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas mEDGE (MEDGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.05M $ 24.05M $ 24.05M Totale voorraad: $ 23.04M $ 23.04M $ 23.04M Circulerende voorraad: $ 23.04M $ 23.04M $ 23.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.05M $ 24.05M $ 24.05M Hoogste ooit: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Laagste ooit: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Huidige prijs: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Meer informatie over Midas mEDGE (MEDGE) prijs

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas mEDGE (MEDGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEDGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEDGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEDGE begrijpt, kun je de live prijs van MEDGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MEDGE Wil je weten waar je MEDGE naartoe gaat? Onze MEDGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEDGE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!