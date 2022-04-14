Midas mBTC (MBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Midas mBTC (MBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Midas mBTC (MBTC) Informatie Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We're bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Officiële website: https://midas.app/mbtc Whitepaper: https://docs.midas.app/

Midas mBTC (MBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas mBTC (MBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Totale voorraad: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Circulerende voorraad: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Hoogste ooit: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 Laagste ooit: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Huidige prijs: $ 116,183 $ 116,183 $ 116,183 Meer informatie over Midas mBTC (MBTC) prijs

Midas mBTC (MBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas mBTC (MBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBTC begrijpt, kun je de live prijs van MBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van MBTC Wil je weten waar je MBTC naartoe gaat? Onze MBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBTC token!

