Midas mBASIS (MBASIS) Informatie At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Officiële website: https://midas.app/mbasis Whitepaper: https://docs.midas.app

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Midas mBASIS (MBASIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M Totale voorraad: $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Circulerende voorraad: $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M Hoogste ooit: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Laagste ooit: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Huidige prijs: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Meer informatie over Midas mBASIS (MBASIS) prijs

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Midas mBASIS (MBASIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBASIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBASIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBASIS begrijpt, kun je de live prijs van MBASIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MBASIS Wil je weten waar je MBASIS naartoe gaat? Onze MBASIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBASIS token!

