MicroStrategy xStock (MSTRX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 242.11 $ 242.11 $ 242.11 24u laag $ 257.52 $ 257.52 $ 257.52 24u hoog 24u laag $ 242.11$ 242.11 $ 242.11 24u hoog $ 257.52$ 257.52 $ 257.52 Hoogste prijs ooit $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Laagste prijs $ 242.11$ 242.11 $ 242.11 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -1.09% Prijswijziging (7D) -11.75% Prijswijziging (7D) -11.75%

MicroStrategy xStock (MSTRX) real-time prijs is $252.87. De afgelopen 24 uur werd er MSTRX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 242.11 en een hoogtepunt van $ 257.52, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSTRX hoogste prijs aller tijden is $ 462.34, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 242.11 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSTRX met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -1.09% in de afgelopen 24 uur en -11.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.20M$ 15.20M $ 15.20M Circulerende voorraad 38.09K 38.09K 38.09K Totale voorraad 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

De huidige marktkapitalisatie van MicroStrategy xStock is $ 9.63M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSTRX is 38.09K, met een totale voorraad van 60099.50722083. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.20M.