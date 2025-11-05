Microsoft xStock (MSFTX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 528.02 $ 528.02 $ 528.02 24u laag $ 539.35 $ 539.35 $ 539.35 24u hoog 24u laag $ 528.02$ 528.02 $ 528.02 24u hoog $ 539.35$ 539.35 $ 539.35 Hoogste prijs ooit $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Laagste prijs $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Prijswijziging (1u) +0.19% Prijswijziging (1D) +1.75% Prijswijziging (7D) -2.60% Prijswijziging (7D) -2.60%

Microsoft xStock (MSFTX) real-time prijs is $537.24. De afgelopen 24 uur werd er MSFTX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 528.02 en een hoogtepunt van $ 539.35, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSFTX hoogste prijs aller tijden is $ 767.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 490.75 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSFTX met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, +1.75% in de afgelopen 24 uur en -2.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Microsoft xStock (MSFTX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M Circulerende voorraad 2.73K 2.73K 2.73K Totale voorraad 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

De huidige marktkapitalisatie van Microsoft xStock is $ 1.47M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSFTX is 2.73K, met een totale voorraad van 24724.15289199083. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.28M.