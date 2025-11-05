MicroBuy Bot (MICROBUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) +8.19% Prijswijziging (7D) -11.12% Prijswijziging (7D) -11.12%

MicroBuy Bot (MICROBUY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MICROBUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MICROBUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00189287, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MICROBUY met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +8.19% in de afgelopen 24 uur en -11.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

De huidige marktkapitalisatie van MicroBuy Bot is $ 30.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MICROBUY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999999.9999999. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.34K.