MicroBerry (MBERRY) Informatie mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor's MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you're not just holding a token—you're holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space Officiële website: https://microberry.io/ Koop nu MBERRY!

MicroBerry (MBERRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MicroBerry (MBERRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.84K $ 28.84K $ 28.84K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.84K $ 28.84K $ 28.84K Hoogste ooit: $ 0.00112116 $ 0.00112116 $ 0.00112116 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MicroBerry (MBERRY) prijs

MicroBerry (MBERRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MicroBerry (MBERRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBERRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBERRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBERRY begrijpt, kun je de live prijs van MBERRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van MBERRY Wil je weten waar je MBERRY naartoe gaat? Onze MBERRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBERRY token!

