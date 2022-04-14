michi ($MICHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in michi ($MICHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

michi ($MICHI) Informatie MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Officiële website: https://michi.xyz Whitepaper: https://michi.xyz Koop nu $MICHI!

michi ($MICHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor michi ($MICHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Totale voorraad: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Circulerende voorraad: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Hoogste ooit: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Laagste ooit: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Huidige prijs: $ 0.01857413 $ 0.01857413 $ 0.01857413 Meer informatie over michi ($MICHI) prijs

michi ($MICHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van michi ($MICHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $MICHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $MICHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $MICHI begrijpt, kun je de live prijs van $MICHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $MICHI Wil je weten waar je $MICHI naartoe gaat? Onze $MICHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $MICHI token!

