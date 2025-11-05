mfercoin (MFER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00280157 $ 0.00280157 $ 0.00280157 24u laag $ 0.00320013 $ 0.00320013 $ 0.00320013 24u hoog 24u laag $ 0.00280157$ 0.00280157 $ 0.00280157 24u hoog $ 0.00320013$ 0.00320013 $ 0.00320013 Hoogste prijs ooit $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Laagste prijs $ 0.00280157$ 0.00280157 $ 0.00280157 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -3.07% Prijswijziging (7D) -29.55% Prijswijziging (7D) -29.55%

mfercoin (MFER) real-time prijs is $0.00309986. De afgelopen 24 uur werd er MFER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00280157 en een hoogtepunt van $ 0.00320013, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MFER hoogste prijs aller tijden is $ 0.263597, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00280157 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MFER met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -3.07% in de afgelopen 24 uur en -29.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

mfercoin (MFER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

De huidige marktkapitalisatie van mfercoin is $ 3.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MFER is 1000.00M, met een totale voorraad van 999998066.04. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.10M.