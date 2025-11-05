MexCrewn (MEXCREWN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.64% Prijswijziging (1D) -3.70% Prijswijziging (7D) -19.23% Prijswijziging (7D) -19.23%

MexCrewn (MEXCREWN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEXCREWN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEXCREWN hoogste prijs aller tijden is $ 0.008046, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEXCREWN met -0.64% veranderd in het afgelopen uur, -3.70% in de afgelopen 24 uur en -19.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MexCrewn (MEXCREWN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 94.97K$ 94.97K $ 94.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 94.97K$ 94.97K $ 94.97K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MexCrewn is $ 94.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEXCREWN is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.97K.