Mewing Coin (MEWING) Informatie Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term 'Mewing' is a play off of Mike Mew's name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it's a lifestyle. Officiële website: https://www.mewingcoin.io/ Koop nu MEWING!

Mewing Coin (MEWING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mewing Coin (MEWING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 125.93K $ 125.93K $ 125.93K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.93K $ 125.93K $ 125.93K Hoogste ooit: $ 0.01197018 $ 0.01197018 $ 0.01197018 Laagste ooit: $ 0.0000711 $ 0.0000711 $ 0.0000711 Huidige prijs: $ 0.00012593 $ 0.00012593 $ 0.00012593 Meer informatie over Mewing Coin (MEWING) prijs

Mewing Coin (MEWING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mewing Coin (MEWING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEWING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEWING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEWING begrijpt, kun je de live prijs van MEWING token verkennen!

Prijsvoorspelling van MEWING Wil je weten waar je MEWING naartoe gaat? Onze MEWING prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEWING token!

