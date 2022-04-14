MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MEW WOOF DAO (MWD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MEW WOOF DAO (MWD) Informatie MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Officiële website: https://mewwoofdao.meme Koop nu MWD!

MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MEW WOOF DAO (MWD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K Hoogste ooit: $ 0.00509139 $ 0.00509139 $ 0.00509139 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011147 $ 0.00011147 $ 0.00011147 Meer informatie over MEW WOOF DAO (MWD) prijs

MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MEW WOOF DAO (MWD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MWD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MWD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MWD begrijpt, kun je de live prijs van MWD token verkennen!

