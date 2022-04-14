Meupass (MPS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meupass (MPS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meupass (MPS) Informatie Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Officiële website: http://token.meupass.com Whitepaper: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Meupass (MPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meupass (MPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 251.49K $ 251.49K $ 251.49K Totale voorraad: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Circulerende voorraad: $ 19.47M $ 19.47M $ 19.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 322.86K $ 322.86K $ 322.86K Hoogste ooit: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 Laagste ooit: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Huidige prijs: $ 0.01296617 $ 0.01296617 $ 0.01296617 Meer informatie over Meupass (MPS) prijs

Meupass (MPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meupass (MPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MPS begrijpt, kun je de live prijs van MPS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MPS Wil je weten waar je MPS naartoe gaat? Onze MPS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MPS token!

