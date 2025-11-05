BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Metronome Synth USD prijs vandaag is 0.995882 USD. Volg realtime MSUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Metronome Synth USD prijs vandaag is 0.995882 USD. Volg realtime MSUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MSUSD

MSUSD Prijsinformatie

Wat is MSUSD

MSUSD officiële website

MSUSD tokenomie

MSUSD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Metronome Synth USD logo

Metronome Synth USD Prijs (MSUSD)

Niet genoteerd

1 MSUSD naar USD live prijs:

$0.995882
$0.995882$0.995882
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Metronome Synth USD (MSUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:32:29 (UTC+8)

Metronome Synth USD (MSUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.993735
$ 0.993735$ 0.993735
24u laag
$ 0.998473
$ 0.998473$ 0.998473
24u hoog

$ 0.993735
$ 0.993735$ 0.993735

$ 0.998473
$ 0.998473$ 0.998473

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 0.427862
$ 0.427862$ 0.427862

-0.00%

-0.01%

+0.04%

+0.04%

Metronome Synth USD (MSUSD) real-time prijs is $0.995882. De afgelopen 24 uur werd er MSUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.993735 en een hoogtepunt van $ 0.998473, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSUSD hoogste prijs aller tijden is $ 3.43, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.427862 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSUSD met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metronome Synth USD (MSUSD) Marktinformatie

$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M

--
----

$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M

19.05M
19.05M 19.05M

19,054,697.13891193
19,054,697.13891193 19,054,697.13891193

De huidige marktkapitalisatie van Metronome Synth USD is $ 18.98M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSUSD is 19.05M, met een totale voorraad van 19054697.13891193. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.98M.

Metronome Synth USD (MSUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Metronome Synth USD naar USD $ -0.0001545932683019.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Metronome Synth USD naar USD $ -0.0030590507.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Metronome Synth USD naar USD $ +0.0000115522.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Metronome Synth USD naar USD $ -0.0029429013552092.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001545932683019-0.01%
30 dagen$ -0.0030590507-0.30%
60 dagen$ +0.0000115522+0.00%
90 dagen$ -0.0029429013552092-0.29%

Wat is Metronome Synth USD (MSUSD)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Metronome Synth USD (MSUSD) hulpbron

Officiële website

Metronome Synth USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Metronome Synth USD (MSUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Metronome Synth USD (MSUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Metronome Synth USD te bekijken.

Bekijk nu de Metronome Synth USD prijsvoorspelling !

MSUSD naar lokale valuta's

Metronome Synth USD (MSUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Metronome Synth USD (MSUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MSUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Metronome Synth USD (MSUSD)

Hoeveel is Metronome Synth USD (MSUSD) vandaag waard?
De live MSUSD prijs in USD is 0.995882 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MSUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van MSUSD naar USD is $ 0.995882. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Metronome Synth USD?
De marktkapitalisatie van MSUSD is $ 18.98M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MSUSD?
De circulerende voorraad van MSUSD is 19.05M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MSUSD?
MSUSD bereikte een ATH-prijs van 3.43 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MSUSD?
MSUSD zag een ATL-prijs van 0.427862 USD.
Wat is het handelsvolume van MSUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MSUSD is -- USD.
Zal MSUSD dit jaar hoger gaan?
MSUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MSUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:32:29 (UTC+8)

Metronome Synth USD (MSUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,448.11
$102,448.11$102,448.11

-0.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.14
$3,333.14$3,333.14

-4.96%

Solana logo

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-1.85%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1628
$1.1628$1.1628

+55.55%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,448.11
$102,448.11$102,448.11

-0.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.14
$3,333.14$3,333.14

-4.96%

Solana logo

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-1.85%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2501
$2.2501$2.2501

-1.40%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16446
$0.16446$0.16446

+0.32%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04135
$0.04135$0.04135

+65.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00983
$0.00983$0.00983

+31.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00583
$0.00583$0.00583

-10.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2513
$0.2513$0.2513

+402.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07353
$0.07353$0.07353

+379.33%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046129
$0.0000000046129$0.0000000046129

+229.44%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1887
$0.1887$0.1887

+188.09%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008662
$0.000008662$0.000008662

+126.93%