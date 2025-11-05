Metronome Synth USD (MSUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.993735 $ 0.993735 $ 0.993735 24u laag $ 0.998473 $ 0.998473 $ 0.998473 24u hoog 24u laag $ 0.993735$ 0.993735 $ 0.993735 24u hoog $ 0.998473$ 0.998473 $ 0.998473 Hoogste prijs ooit $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Laagste prijs $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -0.01% Prijswijziging (7D) +0.04% Prijswijziging (7D) +0.04%

Metronome Synth USD (MSUSD) real-time prijs is $0.995882. De afgelopen 24 uur werd er MSUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.993735 en een hoogtepunt van $ 0.998473, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSUSD hoogste prijs aller tijden is $ 3.43, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.427862 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSUSD met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metronome Synth USD (MSUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.98M$ 18.98M $ 18.98M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 18.98M$ 18.98M $ 18.98M Circulerende voorraad 19.05M 19.05M 19.05M Totale voorraad 19,054,697.13891193 19,054,697.13891193 19,054,697.13891193

De huidige marktkapitalisatie van Metronome Synth USD is $ 18.98M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSUSD is 19.05M, met een totale voorraad van 19054697.13891193. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.98M.