Metronome Synth ETH (MSETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,084.98 $ 3,084.98 $ 3,084.98 24u laag $ 3,559.22 $ 3,559.22 $ 3,559.22 24u hoog 24u laag $ 3,084.98$ 3,084.98 $ 3,084.98 24u hoog $ 3,559.22$ 3,559.22 $ 3,559.22 Hoogste prijs ooit $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Laagste prijs $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Prijswijziging (1u) -0.38% Prijswijziging (1D) -4.91% Prijswijziging (7D) -17.01% Prijswijziging (7D) -17.01%

Metronome Synth ETH (MSETH) real-time prijs is $3,322.76. De afgelopen 24 uur werd er MSETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,084.98 en een hoogtepunt van $ 3,559.22, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,925.56, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 976.13 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSETH met -0.38% veranderd in het afgelopen uur, -4.91% in de afgelopen 24 uur en -17.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metronome Synth ETH (MSETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.71M$ 33.71M $ 33.71M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.71M$ 33.71M $ 33.71M Circulerende voorraad 10.15K 10.15K 10.15K Totale voorraad 10,146.90019770864 10,146.90019770864 10,146.90019770864

De huidige marktkapitalisatie van Metronome Synth ETH is $ 33.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSETH is 10.15K, met een totale voorraad van 10146.90019770864. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.71M.