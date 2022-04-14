Metaverser (MTVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Metaverser (MTVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Metaverser (MTVT) Informatie Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game. Officiële website: https://metaverser.me/

Metaverser (MTVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metaverser (MTVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 531.14K $ 531.14K $ 531.14K Totale voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Circulerende voorraad: $ 583.12M $ 583.12M $ 583.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 918.81K $ 918.81K $ 918.81K Hoogste ooit: $ 0.02352995 $ 0.02352995 $ 0.02352995 Laagste ooit: $ 0.00082756 $ 0.00082756 $ 0.00082756 Huidige prijs: $ 0.00091313 $ 0.00091313 $ 0.00091313 Meer informatie over Metaverser (MTVT) prijs

Metaverser (MTVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metaverser (MTVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MTVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MTVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MTVT begrijpt, kun je de live prijs van MTVT token verkennen!

Prijsvoorspelling van MTVT Wil je weten waar je MTVT naartoe gaat? Onze MTVT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MTVT token!

