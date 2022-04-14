Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Metaverse Filipino Worker (MFW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Metaverse Filipino Worker (MFW) Informatie Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation Officiële website: https://x.com/MFW_meme

Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metaverse Filipino Worker (MFW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.28K $ 29.28K $ 29.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.28K $ 29.28K $ 29.28K Hoogste ooit: $ 0.00105152 $ 0.00105152 $ 0.00105152 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Metaverse Filipino Worker (MFW) prijs

Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metaverse Filipino Worker (MFW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MFW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MFW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MFW begrijpt, kun je de live prijs van MFW token verkennen!

Prijsvoorspelling van MFW Wil je weten waar je MFW naartoe gaat? Onze MFW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MFW token!

