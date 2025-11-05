Metaverse Face (MEFA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.82% Prijswijziging (7D) -15.72% Prijswijziging (7D) -15.72%

Metaverse Face (MEFA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEFA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEFA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00148951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEFA met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.82% in de afgelopen 24 uur en -15.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metaverse Face (MEFA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 242.05K$ 242.05K $ 242.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 254.67K$ 254.67K $ 254.67K Circulerende voorraad 9.50B 9.50B 9.50B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Metaverse Face is $ 242.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEFA is 9.50B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 254.67K.